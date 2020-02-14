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Кардиолог рассказал, как снизить давление и улучшить фигуру

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЦарьГрад

Кардиолог рассказал, как снизить давление и улучшить фигуру
Фото: pixabay.com

Кардиолог из Германии Мартин Холле дал совет, как снизить артериальное давление без лекарств и при этом улучшить фигуру. Врач напомнил, что зачастую причиной высокого давления становится лишний вес и плохое питание.

По словам кардиолога, низкая физическая активность, ожирение и нездоровое питание способствуют повышению давления. Его можно снизить, если устроить короткую прогулку на свежем воздухе – 15-20 минут. Холле отметил, что страдающим от гипертонии лучше избегать езды на велосипеде и бега. Также полезным будет включить в рацион фрукты и овощи. А вот от сыров, колбас, хлеба и соли лучше отказаться.

АБ

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