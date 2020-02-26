Почему нельзя переносить грипп на ногах

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26 февраля 2020, 05:45 [ «Аргументы Недели», Вячеслав Пигарев ]

грипп, фото: соцсети

Некоторые считают, что у них крепкий организм и мощный иммунитет. Они думают, что легко могут переносить простуду не лежа в постели, не боясь температуры, но такие люди серьезно ошибаются. Считая работу превыше всего, ведь она кормит. Выпивая кофе и парацетамол, несутся на остановку. Не понимая опасность начинающегося процесса.



В первую очередь температура говорит о борьбе организма с негативным процессом. Это может быть воспаление или действие микроорганизмов. При ослабленном иммунитете, температура тела не поднимается выше допустимого.





Выводы говорят сами за себя.

Ваш иммунитет ослаблен если допустил вирус в организм. Иммунная система не может бороться с вирусом, поэтому и температура в норме. Таким образом, повышение температуры - это лишь защитная реакция организма. Вы можете сами помочь своему организму. А игнорируя признаки заболевания, и идя на работу, человек добивает свои защитные функции. Конечно, если человеку плевать на свой иммунитет, то в такой ситуации труднее будет бороться и ослебленному организму.

Ответственность перед обществом.

Человек, болеющий гриппом или ОРЗ - это источник инфекции, которая передается воздушно-капельным путем. Придя на работу, заболеют и другие члены коллектива. Так начнется маленькая эпидемия. Респираторные заболевания приносят обществу и работодателям много хлопот и денежных затрат. Вирус заразит людей с хорошим иммунитетом. Что приведет к ослаблению защиты организма от других болезней.



А если работа в сфере торговли, питания или того хуже с детьми и пожилыми. Они первые в группе риска.Не стоит заниматься самолечением, необходимо обращаться к лечащему врачу.





Если не жалко себя...

Подвергая опасности свой иммунитет и коллег по работе, хоть себя надо пожалеть. Ведь перенесенная на ногах простуда и грипп, может привести к серьезным последствиям. Таким как болезни почек, сердечно сосудистые заболевания, хронический фарингит, отит, гайморит. А также заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата.



Такие болезни лечатся долго или вообще не лечатся. Вирус это опасный враг, который может покалечить и даже убить пациента. Тем более лечение хронических заболеваний обходятся больному в приличную сумму денег. Время, потраченное на лечение гриппа, не сравнится с осложнениями от него. Зачем терять драгоценные дни и недели.



Вывод - болезнь проще предотвратить, чем лечить. Поэтому болеть лучше дома. Только не у телевизора или за компьютером, а в постели. Даже болеть необходимо правильно. Да и кому не хочется поваляться целый день, укутавшись теплым одеялом.



