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Ученые составили список из пяти наиболее опасных вирусных заболеваний

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Ученые составили список из пяти наиболее опасных вирусных заболеваний
термометр, pixabay.com

Ученые составили список самых опасных вирусных заболеваний. Согласно последней информации, данный антирейтинг возглавляет коронавирус нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае.

После коронавируса следует вирусная инфекция оспы, вызывающая серьезные поражения кожи. Ученые сообщают, заболевшие люди в большинстве случаев умирают, а выживающие чаще всего остаются инвалидами. Благодаря десятилетней вакцинации, этот вирус специалистам удалось ликвидировать.

Далее идет чума. Как сообщают эксперты ВОЗ, смертность от этой болезни может достигать 60%, несмотря на лечение антибиотиками.

В списке также значится малярия, разносчиками которой являются комары. Этот вирус встречается не только в Африке, но и на других континентах планеты.

На последнем месте в антирейтинге находится грипп. Ежегодно регистрируется от 250 тысяч до 500 тысяч смертей от данного инфекционного заболевания.

ЕТ

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