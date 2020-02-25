Ученые составили список из пяти наиболее опасных вирусных заболеваний

//Здоровье 13+

25 февраля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

термометр, pixabay.com

Ученые составили список самых опасных вирусных заболеваний. Согласно последней информации, данный антирейтинг возглавляет коронавирус нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае.

После коронавируса следует вирусная инфекция оспы, вызывающая серьезные поражения кожи. Ученые сообщают, заболевшие люди в большинстве случаев умирают, а выживающие чаще всего остаются инвалидами. Благодаря десятилетней вакцинации, этот вирус специалистам удалось ликвидировать.

Далее идет чума. Как сообщают эксперты ВОЗ, смертность от этой болезни может достигать 60%, несмотря на лечение антибиотиками.

В списке также значится малярия, разносчиками которой являются комары. Этот вирус встречается не только в Африке, но и на других континентах планеты.

На последнем месте в антирейтинге находится грипп. Ежегодно регистрируется от 250 тысяч до 500 тысяч смертей от данного инфекционного заболевания.