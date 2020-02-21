Немецкий кардиолог назвал три ключевые причины, из-за которых у людей повышается давление

Известный немецкий кардиолог составил перечень причин, из-за которых у людей может повышаться давление. Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца, уверяет, что люди могут достаточно просто следить за уровнем своего кровяного давления, чтобы оно было в норме.
Причины повышения давления таковы:
1. Малоподвижный образ жизни.
2. Переедание, вредная еда.
3. Избыточный вес.
Доктор напомнил влияние повышенного давления на сердце. Даже небольшое нарушение начинает негативно действовать на сосуды и сердце. Из-за сопротивления высокому давлению сердечная мышца быстро изнашивается.
Кардиолог рекомендует выполнять три правила, и давление будет приходить в норму, - пишут немецкие СМИ.
1. Совершать прогулки на свежем воздухе ежедневно. Даже 15-минутная ходьба в парке позволит снизить кровяное давление на 5-8 мм ртутного столба.
2. Необходимо включить в рацион достаточное количество овощей, фруктов, зелени, а колбасные изделия свести к минимуму, а лучше вообще исключить.
3. Похудеть. Избавившись от лишнего веса можно снизить нагрузку на сердце и сосуды.
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