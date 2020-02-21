В Роспотребнадзоре рассказали об увеличении ВИЧ-инфицированных детей и подростков

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21 февраля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа детей и подростков с ВИЧ-инфекцией. Отмечается, что на сегодняшний день под наблюдением находятся более 11,4 тысячи несовершеннолетних.

«Возрастает количество детей и подростков, инфицированных ВИЧ, проживающих на территории России. По данным ведомственного мониторинга, на диспансерном наблюдении состоит более 11,4 тысячи ВИЧ-инфицированных детей и подростков», - заявили в ведомстве.

При этом более 50% из них старше 11 лет, в возрасте от 8 до 10 лет 16,9%. Также в прошлом году число впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в возрастном диапазоне от 15 до 20 лет снизилось до 0,8%.