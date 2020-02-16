Как определить недостаток воды в организме?

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16 февраля 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Вода нужна организму для регуляции температуры тела, переноса питательных веществ, выведения продуктов метаболизма и многого другого, а потому её недостаток может серьезно сказаться на здоровье.

По словам специалистов из Роспотребнадзора, нехватка воды может быть вызвана не только её недостаточным потреблением, но также повышенным потоотделением, рвотой, диареей и даже ожогами.

"Ранние признаки недостатка воды включают в себя головную боль, усталость, потерю аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке", - объяснили в ведомстве.

Эксперты подчеркнули, что в день взрослому человеку нужно выпивать воды порядка 2- 4% от собственной массы, а ребенку - 10-15%, передаёт Мир24.