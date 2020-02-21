Эндокринолог раскрыла вред и пользу блинов

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21 февраля 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Фото: pixabay.com

Близится Масленица, главным блюдом которой являются блины. Эндокринолог Елена Мамонтова предупредила, кому нельзя традиционное русское лакомство, а для кого оно может оказаться полезным.

Врач напомнила, что блины – очень калорийное блюдо, которое повышает нагрузку на внутренние органы, участвующие в переваривании и усвоении компонентов. Из-за этого подобная еда противопоказана людям с непереносимостью глютена, болезнями ЖКТ, а также больным сахарным диабетом и людям с лишним весом.

При этом эндокринолог отметила, что порция блинов помогает организму получить заряд энергии, насытиться витаминами группы В, никотиновой и фолиевой кислотами, а также калием, магнием, фосфором и кальцием.