Травматолог-ортопед объяснил, как избавиться от хруста в суставах

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18 февраля 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Врач травматолог-ортопед Константин Терновой объяснил, как избежать преждевременного старения суставов. По его словам, в первую очередь, на их состояние негативно влияет привычка хрустеть пальцами или шеей.

«Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания щелкнуть. Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз», - пояснил врач.

Терновой отметил, что постоянное щелканье пальцами или шеей приводит к нестабильности и разбалтыванию суставов, а это уже может стать последствием артроза.

«Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет», - уточнил он.

Специалист добавил, что от «опасной» привычки поможет избавиться обычный массаж. Однако, Терновой считает, что некоторым людям иногда стоит обратиться к психиатру за помощью двигательного невроза.

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