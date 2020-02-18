Травматолог-ортопед объяснил, как избавиться от хруста в суставах

Врач травматолог-ортопед Константин Терновой объяснил, как избежать преждевременного старения суставов. По его словам, в первую очередь, на их состояние негативно влияет привычка хрустеть пальцами или шеей.
«Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания щелкнуть. Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз», - пояснил врач.
Терновой отметил, что постоянное щелканье пальцами или шеей приводит к нестабильности и разбалтыванию суставов, а это уже может стать последствием артроза.
«Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет», - уточнил он.
Специалист добавил, что от «опасной» привычки поможет избавиться обычный массаж. Однако, Терновой считает, что некоторым людям иногда стоит обратиться к психиатру за помощью двигательного невроза.
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