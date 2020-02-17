Техника начала помогать человеку бороться с вирусом

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17 февраля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае увеличивается количество заражённых коронавирусом. Различные компании, организации и научные сообщества разрабатывают новые методы борьбы с опасным заболеванием.



Полиция, к примеру, с помощью беспилотников отслеживает людей, которые не пользуются защитными масками. Помимо этого население оповещают об опасности вируса через громкоговорители. Гражданам рекомендуют соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки и лицо.



Уличные камеры отслеживают потенциально больных людей. Датчики на камерах способны фиксировать людей с повышенной температурой. Специальные приложения на мобильных устройствах показывают точки, где в последнее время были зафиксированы случаи заболевания.



Канадские учёные при помощи сбора информации пытаются спрогнозировать распространение вируса. Американский стартап AIME анализирует данные из метеорологических и географических баз и предсказывает скорость распространения вируса.



Во Всемирной организации здравоохранения считают, что необходимо активно бороться не только с вирусом, но и распространением недостоверной информации о заболевании. В Интернете появилось множество ложных методов лечения вируса. Представители ВОЗ обратились к информационным агентствам и медиагигантам с просьбой контролировать поток информации о коронавирусе.



