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Техника начала помогать человеку бороться с вирусом

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Техника начала помогать человеку бороться с вирусом

В Китае увеличивается количество заражённых коронавирусом. Различные компании, организации и научные сообщества разрабатывают новые методы борьбы с опасным заболеванием.

Полиция, к примеру, с помощью беспилотников отслеживает людей, которые не пользуются защитными масками. Помимо этого население оповещают об опасности вируса через громкоговорители. Гражданам рекомендуют соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки и лицо.

Уличные камеры отслеживают потенциально больных людей. Датчики на камерах способны фиксировать людей с повышенной температурой. Специальные приложения на мобильных устройствах показывают точки, где в последнее время были зафиксированы случаи заболевания.

Канадские учёные при помощи сбора информации пытаются спрогнозировать распространение вируса. Американский стартап AIME анализирует данные из метеорологических и географических баз и предсказывает скорость распространения вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что необходимо активно бороться не только с вирусом, но и распространением недостоверной информации о заболевании.  В Интернете появилось множество ложных методов лечения вируса. Представители ВОЗ обратились к информационным агентствам и медиагигантам с просьбой контролировать поток информации о коронавирусе.

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