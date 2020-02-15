Люди, чьи супруги оптимистично относятся к жизни, реже страдают болезнью Альцгеймера

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15 февраля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Здоровье

улыбка, pixabay.com

Ученые из Мичиганского государственного университета провели исследование и выяснили, что пожилые люди, чьи супруги с оптимизмом относятся к жизни, реже страдают болезнью Альцгеймера и деменцией.

Эксперты полагают, что это связано с приятной атмосферой, царящей в доме. Кроме того, в семьях, где живет оптимист, чаще вспоминают счастливые моменты, чем печальные, а это сказывается на эмоциональном состоянии обоих супругов.

Ученые отмечают, что найден оригинальный, но очень простой способ поддержания когнитивного и эмоционального здоровья – необходимо стараться смотреть на мир с радостью и не концентрироваться на негативе.