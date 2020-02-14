Онищенко призвал перестать

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14 февраля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что повальной эпидемии коронавируса не будет. «Хватит людей пугать», - заявил он.

Онищенко считает, что вспышка короновирусной инфекции в Ухане и Хубэе в скором времени будет купирована. «Могу поклясться, не знаю, руку в чернильницу опустить, не будет две трети планеты заболевшей. Хватит людей пугать», - сказал он.

Депутат отметил, что для профилактики заболевания стоит придерживаться простых правил: чаще мыть руки и заботиться об иммунитете, а при первых симптомах болезни обращаться к врачу.