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Кардиолог назвал простой способ снизить давление за 15 минут

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Кардиолог назвал простой способ снизить давление за 15 минут
измерение давления, pixabay.com
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, кардиолог Мартин Холле назвал простой способ снизить кровяное давление всего за пятнадцать минут.
 
Специалист, который является членом научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца, напомнил, что даже слегка повышенное давление способно привести к серьезным проблемам с сердцем и сосудами. Дело в том, что сердечная мышца в данном случае очень быстро изнашивается.
 
Холле отметил, что обычная пятнадцатиминутная прогулка не свежем воздухе каждый день позволяет снизить давление на 5-8 миллиметров ртутного столба. Кардиолог также порекомендовал избавиться от лишнего веса.
ЕТ

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