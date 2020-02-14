Кардиолог назвал простой способ снизить давление за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, кардиолог Мартин Холле назвал простой способ снизить кровяное давление всего за пятнадцать минут.



Специалист, который является членом научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца, напомнил, что даже слегка повышенное давление способно привести к серьезным проблемам с сердцем и сосудами. Дело в том, что сердечная мышца в данном случае очень быстро изнашивается.