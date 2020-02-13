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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Как похудеть после 50-ти?

, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Как похудеть после 50-ти?
Фото: pixabay.com

Не секрет, что после пятидесяти лет попытки сбросить вес оказываются менее действенными, чем после тридцати. Однако и в этом возрасте избавиться от лишнего веса можно, если придерживаться определенных правил.

Эксперты советуют употреблять в пищу больше пряностей и специй. Они не только ускоряют метаболизм, но и помогают легче отказаться от жирной и сладкой еды. Также во время приема пищи нужно жевать медленно – таким образом организм быстрее почувствует себя сытым. «Чувство сытости возникает только через определенное время. Долгое жевание помогает экономить калории и худеть», - советуют специалисты.

Не стоит забывать и о физической активности. Отлично подойдут долгие прогулки, езда на велосипеде или плавание. Также эксперты рекомендуют отказаться от привычки считать калории, а вместо этого перейти на здоровую пищу. «Люди склонны использовать обработанные продукты. Но лучше избавиться от необходимости следить за калориями и выбирать цельные натуральные продукты», - советуют диетологи.

АБ

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