Диетологи назвали простые способы ускорить метаболизм

Диетологи составили список рекомендаций для людей, которые хотят ускорить метаболизм. Согласно последней информации, сделать это не слишком сложно – следует лишь соблюдать ряд базовых правил.

Во-первых, эксперты рекомендуют пить ежедневно около шести чашек чистой воды – это поможет сжечь дополнительные 17,4 тысячи килокалорий в год. Также для ускорения метаболизма специалисты советуют пить травяной чай и употреблять в пищу продукты с высоким содержанием воды: арбузы, огурцы, цукини и грейпфруты. Кроме того, в рацион желательно включить продукты, богатые клетчаткой, в частности, яблоки, зеленый горошек, грушу, малину и репу.