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Диетологи назвали простые способы ускорить метаболизм

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Food News

Диетологи назвали простые способы ускорить метаболизм
похудение, pixabay.com
Диетологи составили список рекомендаций для людей, которые хотят ускорить метаболизм. Согласно последней информации, сделать это не слишком сложно – следует лишь соблюдать ряд базовых правил.
 
Во-первых, эксперты рекомендуют пить ежедневно около шести чашек чистой воды – это поможет сжечь дополнительные 17,4 тысячи килокалорий в год. Также для ускорения метаболизма специалисты советуют пить травяной чай и употреблять в пищу продукты с высоким содержанием воды: арбузы, огурцы, цукини и грейпфруты. Кроме того, в рацион желательно включить продукты, богатые клетчаткой, в частности, яблоки, зеленый горошек, грушу, малину и репу.
 
Не следует забывать, что всего одна чайная ложка горчицы в день может значительно ускорить метаболизм.
 
Также диетологи напоминают о необходимости заниматься интенсивными физическими упражнениями минимум 2,5 минуты в день, чаще смеяться и держать температуру в спальне не выше плюс 19 градусов по Цельсию.
ЕТ

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