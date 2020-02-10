Медики узнали, как заранее выявить угрозу слепоты

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10 февраля 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Офтальмологи определили, что угрозу развития слепоты у пожилых людей можно определить заранее благодаря обычному анализу крови. Врачи подчеркнули, что чаще всего потеря зрения происходит из-за дегенерации желтого пятна.

Болезнь поражает сетчатку и практически не лечится. Врачи заметили, что в крови пациентов, страдающих от заболевания, сильно увеличивается количество белка FHR-4. Данные собраны на основе анализов 522 пациентов.

Офтальмологи подчеркивают, что открытие позволит прогнозировать развитие слепоты задолго до появления первых симптомов болезни.