Медики узнали, как заранее выявить угрозу слепоты

Офтальмологи определили, что угрозу развития слепоты у пожилых людей можно определить заранее благодаря обычному анализу крови. Врачи подчеркнули, что чаще всего потеря зрения происходит из-за дегенерации желтого пятна.
Болезнь поражает сетчатку и практически не лечится. Врачи заметили, что в крови пациентов, страдающих от заболевания, сильно увеличивается количество белка FHR-4. Данные собраны на основе анализов 522 пациентов.
Офтальмологи подчеркивают, что открытие позволит прогнозировать развитие слепоты задолго до появления первых симптомов болезни.