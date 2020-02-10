В Минздраве рассказали, почему мужчины чаще употребляют алкоголь, чем женщины

//Здоровье 13+

10 февраля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн объяснил, почему мужчин, страдающих от алкогольной зависимости, в четыре раза больше, чем женщин.

«Они все время ищут какой то новизны, у них потребность менять свое психическое состояние более обостренное. Женщина стабильная», - рассказал Брюн о причинах мужской алкогольной зависимости.

При этом врач отметил, что за последнее десятилетие количество потребляемого спиртного на душу населения снизилось почти вдвое – с 18 до 9,3 литров.

Ранее Брюн рассказал, сколько в России проживает «тихих алкоголиков», злоупотребляющих спиртным.