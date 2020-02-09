Врач рассказал о правиле, которое необходимо соблюдать всем офисным работникам

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9 февраля 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Офисные работники зачастую сталкиваются с проблемами с позвоночником, самой распространенной из которых является осаночный сколиоз. Врач-терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как избежать этого.

«В офисе надо соблюдать «правило 90». Это значит, что между туловищем и передней поверхностью бедра при сидении должен быть угол 90 градусов. Коленный сустав должен опускаться в сторону пола под углом в 90 градусов», - объяснил Кабычкин.

Также врач отметил, что поза «нога на ногу» вредит не только позвоночнику, но еще венам и суставам, передаёт Радио Sputnik. Любители сидеть в таком положении страдают от варикозного расширения вен и тромбов.