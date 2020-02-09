Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач рассказал о правиле, которое необходимо соблюдать всем офисным работникам

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Врач рассказал о правиле, которое необходимо соблюдать всем офисным работникам
Фото: pixabay.com

Офисные работники зачастую сталкиваются с проблемами с позвоночником, самой распространенной из которых является осаночный сколиоз. Врач-терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как избежать этого.

«В офисе надо соблюдать «правило 90». Это значит, что между туловищем и передней поверхностью бедра при сидении должен быть угол 90 градусов. Коленный сустав должен опускаться в сторону пола под углом в 90 градусов», - объяснил Кабычкин.

Также врач отметил, что поза «нога на ногу» вредит не только позвоночнику, но еще венам и суставам, передаёт Радио Sputnik. Любители сидеть в таком положении страдают от варикозного расширения вен и тромбов.

АБ

//картина дня

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор «Аргументов недели» Андрей Угланов задался в новом выпуске своей YouTube-программы #ЗАУГЛОМ.

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Генеральный консул РФ на японском острове в Саппоро Сергей Марин заявил, что Россия на протяжении шести лет на каждой встречи поднимает вопрос о безвизовом режиме. По его…

Скандально известный блогер Лена Миро поспешила отреагировать на четвертую беременность российской певицы Анны Седоковой от нового избранника -баскетболиста Яниса Тиммы…

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зимняя погода ненадолго задержится в столичном регионе. По его словам, со следующей недели Москву…

//новости ан