Онколог дал несколько советов по предотвращению рака

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8 февраля 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев рассказал, как своевременно снизить риск ракового заболевания. Он считает, что в сейчас в России для этого есть все условия.

«… прежде всего, показываться доктору. В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. Их игнорировать нельзя. На них можно, в том числе, пройти рентгенографию органов грудной клетки и томографию, пройти осмотры у маммолога и гинеколога», - пояснил специалист.

Врач отметил, что регулярные проверки помогают выявить предопухолевые патологии, в том числе папилломы, полипы, аденомы, которые не всегда перерождаются в злокачественные образования. При этом он заметил, что пациенты часто обращаются за помощью уже с выраженными симптомами и на крайней стадии развития заболевания. По его словам, в этот период уже нет гарантии на выздоровление после длительного лечения.

Дорофеев рекомендует мужчинам раз в год посещать уролога и после 40 периодически обследовать легкие, а женщинам – делать УЗИ молочных желез каждые полгода, а после 40 – маммографию раз в два года. Однако он советует всем проходить флюорографию раз в год.

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