В Роспотребнадзоре объяснили, как определить коронавирус

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7 февраля 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Специалисты из Роспотребнадзора объяснили, как диагностировать у себя коронавирус и какие меры предосторожности следует предпринимать, чтобы не заразиться опасным заболеванием.

В ведомстве рассказали, что диагностика заболевания проводится у врача. Для этого берется биоматериал из носоглотки, а результат готов уже спустя 2-4 часа.

Эксперты напомнили, что особый риск заражения существует у детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Чтобы уберечь себя, следует регулярно мыть руки, не прикасаться к предметам в общественном транспорте, избегать многолюдных мест и не есть из общей посуды. Также в ведомстве отметили недопустимость повторного использования одноразовых масок и салфеток.