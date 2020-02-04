Врач перечислила продукты, снижающие иммунитет

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4 февраля 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина объяснила, какие продукты могут влиять на снижение иммунитета. По словам врача, важен не только выбор продуктов, но и способ их обработки.

В список пагубных для иммунитета продуктов попали сахар, алкоголь и животный белок. При этом обратную реакцию дают овощи, кисломолочные продукты и витамины А и D, которые укрепляют иммунитет.

«Системное воспаление провоцируют продукты, приготовленные во фритюре. Вредно чрезмерное употребление животного белка — красного мяса. Алкоголь выводит жидкость. Вредны и продукты, которые, меняют кислотность желудочного сока, например, усилители вкуса — глутамат натрия», - сказала Соломатина.