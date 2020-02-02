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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Скворцова рассказала о своих успехах на посту главы Минздрава

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Скворцова рассказала о своих успехах на посту главы Минздрава
Фото: globallookpress.com/ Photographer Federation Council of Russia.jpg

Экс-глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, каких успехов смогла добиться, находясь на посту министра. Сейчас Скворцова занимает должность руководителя Росздравнадзора.

Скворцова отметила, что за восемь лет на посту Министра здравоохранения в России вдвое сократилось потребление спиртного и практически втрое – табакокурения.

«Мы смогли практически в два раза снизить потребление алкоголя и почти на треть снижение табакокурения». При этом, говоря о неудачах, она отметила, что «не удалось сделать то, на что не было ресурсов».

Вероника Скворцова возглавляла Минздрав России с 2012 по 2020 год.

АБ

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