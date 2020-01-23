Политологи: Скворцова многое сделала для здравоохранения

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23 января 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Бывшие министры из социального блока правительства Медведева Вероника Скворцова и Максим Топилин назначены на новые руководящие должности. Эксперт Сергей Марков отметил, что для Скворцовой и Топилина это, безусловно, понижение.

«Конечно, это понижение. Но это правильная идея – высших министров с их опытом назначать на серьезные посты. Влияния особого в этом случае у них нет. Есть свои административные участки, на которых эти люди будут работать и использовать огромный накопленный опыт», - рассказал политолог.