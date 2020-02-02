Врач назвал полезные свойства

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2 февраля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Врач Константин Иванов рассказал о пользе «умных» часов и фитнес-браслетов для человеческого организма. По его словам, риски, которые люди создают вокруг современных гаджетов, продиктованы их страхами принимать что-то новое.

«Существует громадное количество мифов о том, что современные гаджеты имеют сумасшедшие свойства излучения. Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения», - сообщил эксперт.

Иванов добавил, что уже изучается эффективность внедрения смарт-часов в медицину для «измерения сердечного ритма, артериального давления, уровня сахара в крови, фаз сна и так далее». По его мнению, геймификация заботы о здоровье – полезная функция для организма человека.

«… куда проще проходить 10 тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру», - пояснил он, отметив, что этой информацией можно поделиться с друзьями и родственниками.

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