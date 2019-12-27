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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ученые рассказали, сколько надо заниматься спортом, чтобы избежать онкологии

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Доктор Питер

Ученые рассказали, сколько надо заниматься спортом, чтобы избежать онкологии
спортивный инвентарь, pixabay.com

Американские врачи провели исследование и пришли к выводу, что риск возникновения рака зависит от уровня физической активности человека. Ученые рассказали, сколько нужно заниматься спортом.

Ученые проанализировали состояние более 750 тысяч человек и пришли к выводу, что риск развития онкологии уменьшается при занятиях спортом от 2,5 до 5 часов в неделю при умеренной интенсивности и около 1,5 часов еженедельно при высокой активности.

Онкологи убеждены, что тренировки снижают риск развития сразу семи видов онкологических заболеваний: рака толстой кишки у мужчин, рака молочной железы у женщин, рака почки, эндометрия, печени, а также меланомы и неходжкинской лимфомы.

ЕТ

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