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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Эксперт уверен: сложно заразиться коронавирусом через доставку еды

, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Эксперт уверен: сложно заразиться коронавирусом через доставку еды
Фотобанк АН

Страх заразиться новым вирусом через доставку еды или посылок не оправдан. Основным способом передачи считается воздушно-капельный, и для профилактики следует прежде всего соблюдать гигиену. Об этом заявил эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжан Любо.

Он отметил, что риск прямой передачи вируса через пищевые продукты невелик, до сих пор нет точных доказательств его распространения через доставку готовой еды, продуктов или посылок. Также Чжан Любо уточнил: при получении доставки необходимо соблюдать гигиену рук, а всю внешнюю упаковку следует выбросить. При этом контейнеры, в которых находится готовая еда, он советует продезинфицировать и протереть салфетками или бумажным полотенцем.

До этого сообщалось: единственный гражданин Китая, у которого выявили в Забайкальском крае коронавирус, идёт на поправку. 

ЕЧ

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