Подозрительно, что большинство смертельных вирусов зарождается в Китае

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29 января 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Экономист Андрей Мовчан, как специалист по статистике, а не как эпидемиолог, подсчитал и сделал прогноз роста количества заболевших коронавирусом.



Основываясь на экспоненте с 20 января, это миллион заболевших к 10 февраля, 100 миллионов к 21 февраля, 7 млрд заболевших к 20 марта, и 100 млрд заболевших к вечеру 26 марта. Если учитывать, что в мире нет 100 млрд человек, то заданная экспонента где-то сломается.



Новый вирус намного вирулентнее атипичной пневмонии. Коронавирусом за неделю заразилось 200 человек, за месяц 4000, при атипичной пневмонии за 2 месяца было поражено 450 человек.



Сейчас эпидемиологи знают, что вне эпицентра заражения коронавирусом количество случаев заражения минимально. Это говорит о том, что локализация вируса удалась и, возможно, скоро он пойдёт на спад.



Некоторые эксперты обратили внимание на то, что ряд вирусов, которые появились в Китае, поражают лишь людей определённой расы и для европейцев они могут быть не опасны. Другие считают, что большинство вирусов появляются именно в Китае, а не в Индии, например, где уровень жизни и гигиены намного ниже, и тем более не в США. В этом усматривается некая атака на Китай, из которого начали уезжать студенты и продвинутые слои населения. Экономист Сергей Алексашенко думает, что нужно искать, кому это выгодно, чтобы от Китая начали шарахаться, а экономика его резко просела.



