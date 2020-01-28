Ученые: женщины чаще мужчин страдают из-за проблем с сердцем

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28 января 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Американские специалисты провели анализ данных, собираемых более 40 лет от почти 33 тысяч пациентов клиник США в возрасте от пяти до 98 лет об изменении артериального давления, и пришли к определенным выводам.

Из числа участников 54% - женщины, пишет журнал JAMA Cardiology. Результаты показали, что артериальное давление у женщин растет быстрее, чем у мужчин, несмотря на то, что у последних заболевания сердца развиваются раньше.

В процессе взросления функции сосудов женского организма берут иной путь развития, отличный от мужского. Ученые выяснили, что у женщин рост артериального давления впервые отмечается в более молодом возрасте, чем у мужчин.

Кроме того, у женской половины повышенное артериальное давление усиливается с возрастом существенно быстрее: сосуды у женщин более склонны к быстрому изнашиванию и старению, чем у мужчин, определили ученые из Лос-Анджелеса.

Ранее, как сообщали "Аргументы недели", кардиологи перечислили основные симптомы, свидетельствующие о начале инфаркта миокарда. Информация об этом некоторое время назад появилась в российском сегменте Всемирной паутины.