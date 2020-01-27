Популярный десерт может снизить риск возникновения онкологии

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27 января 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Учёные из Ланкастерского университета выяснили, что любимый многими десерт может уменьшить риск возникновения рака молочной железы. По словам исследователей, причиной онкологии становится воспаление, возникающее из-за вредных бактерий.

Отмечается, что нейтрализовать эффект от воздействия бактерий можно, если регулярно употреблять в пищу натуральные йогурты. «Это простое и недорогое профилактическое средство для женщин», - уверенны эксперты.

Специалисты отметили, что йогурты содержат ферментирующие лактозу бактерии, которые похожи на микроорганизмы, встречающиеся в молочных железах в период кормления. Предполагается, что йогурты помогают вытеснить вредные бактерии полезными и тем самым предотвратить онкологию.