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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Названы 5 привычек, мешающих долголетию

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Названы 5 привычек, мешающих долголетию
Фото: pixabay.com

Врачи перечислили пять привычек, отказ от которых может прибавить к сроку жизни десять дополнительных лет. В ходе исследований были проанализированы данные 73 тысяч женщин и 38 тысяч мужчин за 34 года и 28 лет соответственно.

Ученые из Великобритании решили проверить, как отказ от курения, спиртного и нездоровой пищи, а также увеличение физической активности и избавление от лишнего веса скажутся на долголетии.

Оказалось, что изменение образа жизни в лучшую сторону подарило женщинам в среднем 14 дополнительных лет, а мужчинам – 12 лет. Отмечается, что испытуемые решили отказаться от вредных привычек в возрасте 50 лет. «Как видите, никогда не поздно принять эти привычки», - отметил один из учёных.

АБ

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