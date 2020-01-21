//Здоровье 13+
Ученые назвали новую неожиданную причину возникновения инфаркта
21 января 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Medical Xpress
//Здоровье 13+
21 января 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Medical Xpress
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все инициативы, которые предлагает Владимир Путин, требуют обязательного исполнения в кратчайшие сроки. Поэтому…
В мире
Молдова и Украина с апреля закроют границу для жителей Приднестровья. Депутаты парламента республики Молдова предложили запретить на законодательном уровне своим гражданам посещать Приднестровье. Это создаёт дополнительную напряжённость в регионе.
Молдова и Украина с апреля закроют границу для жителей Приднестровья. Депутаты парламента республики Молдова предложили…
В среду, 15 января, президент Путин огласит ежегодное Послание…
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, санкционированное…
Фильм «Союз спасения», посвящённый декабрьскому восстанию 1825 года…
4 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин проводил очередное…
По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
Казалось бы, неужели можно сказать про «наше всё» что-то новое, или…
Потеря Украиной коттроля над Крымым и Донбассом принесла пользу бывшей советской республике. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время…
Названы признаки онкологических заболеваний, которые обычно склонны игнорировать представители мужского пола. Информацию по данной теме озвучили…
Опубликовано пророчество скончавшейся в 2015 году предсказательницы Джуны о будущем Российской Федерации. Материал, посвященный данной теме, появился…
Политика
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил наказать телеведущую Алену Водонаеву по закону об оскорблении общества. По его словам…
В реабилитационной клинике рассказали об исчезновении Заворотнюк
Если в Донбассе состоятся честные местные выборы под контролем представителей ОБСЕ, данное голосование станет фактически референдумом о независимости ДНР и ЛНР. Об этом…
Общество
В Сети смеются, экс-премьер министр России Дмитрий Медведев отписался от официального аккаунта правительства в соцсети Instagram. После отставки с поста премьера он решил…
Светлана Бондарчук взволновала фолловеров, опубликовав пляжные фото. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука отдыхает на Мальдивах с женихом. Харченко и опубликовал…
Наследство российского актера Владимира Зельдина поделили лишь через три года после его кончины. Народный артист СССР, почетный гражданин Тамбовской области ушел из жизни…
Общество
Манипуляции людьми через социальные медиа могут достигнуть невиданных масштабов в связи с удешевлением и более широким распространением новых технологий. Об этом пишет…
Гражданин Российской Федерации пытался провезти на территорию Эстонии 130 тысяч евро, спрятанные в носках. Мужчина, согласно последней информации, был задержан…
Общество
Дональд Трамп никогда не был в Коми, и уж точно не пробовал местных гамбургером. Но владельцы одного из местных ресторанов уже и не знали, как зазвать посетителей…
Спорт
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил американскому журналисту, предложившему его воспитаннице Елизавете Туктамышевой сменить спортивное гражданство. Филип…
Официальная Казань переведет дорожные знаки на татарский язык. Республике это будет стоить 191 миллион рублей. Об этом сообщил министр строительства Татарстана Ленар…
Супруга британского принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз странно отреагировала на вопрос журналиста о том, будет ли она скучать по герцогине Сассекской Меган и своему…
Экономика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставку нефти из Казахстана. По его словам, он не понимает, почему «их союзник»…
Общество
Владимир Жириновский еще два года назад он рассказал о конституционной реформе, а мы ему не поверили. Сейчас, когда изменение в политической системе бурно обсуждается…
Жители Республики Крым и Севастополя смогут баллотироваться на пост президента России, несмотря на увеличение ценза оседлости.
Жаркое из блогов
Научная комиссия со сложным названием объявила об отзыве почти 1000 статей из 250 научных журналов. Слово «отзыв» мягкое, но суть у него жёсткая — речь идёт о пойманном…
Останки десяти мирных жителей, среди которых женщина, маленький ребенок и подростки, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), обнаружены…
Возможное наступление киевских военных на ДНР и ЛНР приведет к опасным для властей бывшей советской республики последствиям. Соответствующую точку зрения высказал…
Ученые из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга недавно провели масштабное исследование и выявили новую неожиданную причину…
Стало известно об инциденте, который произошел в одном из офисов по продаже окон в Карелии. Отмечается, что двое вооруженных мужчин ворвались в здание и угрожали перебить…
Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС) из Новосибирска Дмитрий Чухрий похвалился в соцсети, что может себе позволить вместо автомобильного омывателя пользоваться виски…
Общество
Москвич, видимо, перепутал компьютерную игру с реальностью, где оружие решает все и устроил стрельбу в одном из кафе города. Он решил, что официанты зомби в игре…
Главный бухгалтер одной из автономных некоммерческих организаций Сочи, подозревается в мошенничестве. Согласно последним данным, она похитила 54 миллиона рублей, заключив…
Стали известны подробности инцидента с убийством в столице ДНР одного из командиров полка Спецназначения Внутренних войск МВД республики с позывным «Грин»…
Жаркое из блогов
Экономист Алексей Ведев, занимающий пост главы Центра структурных исследований РАНХиГС, рассуждая о возможном будущем российской валюты, сделал довольно резонансное…
В соцсетях появилась информация о том, что женщинам запретили посещать самый большой в республике бассейн, находящийся в комплексе «Анжи Арена».
В мире
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о новых стратегических беспилотниках Североатлантического альянса. Дроны будут летать над территорией стран…
Страшное ДТП с участием машины "скорой помощи" и грузовика произошло во вторник, 21 января, утром в республике Марий-Эл. В результае столкновения медицинского УАЗа…
В батутном парке, расположенном в одном из торговых центров Приморского района Санкт-Петербурга, случилось происшествие. Согласно данным СМИ, ребенок сломал позвоночник…
Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, откуда у средств массовой информации данные о реформе власти, которую якобы экс-премьер Дмитрий…
Комитеты Совета Федерации по законодательству и по обороне во вторник, 21 января, порекомендовали палате освободить Юрия Чайку от его нынешней должности. Он является…
Экс-кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова опубликовала видео, как она рисует картины обнаженной грудью. Сделала она это, как объясняет автор шедевров, не хайпа…
В январе текущего года среднесуточная температура в столичном регионе окажется самой высокой почти за полтора века. Соответствующую информацию днем во вторник, 21 января…
Специалисты рассказали о причинах появления рака поджелудочной железы, который входит в число самых опасных разновидностей онкологических недугов. Данной теме посвящена…
Представители экстренных служб сообщили, что в поселке Томаровка Белгородской области спасатели при помощи пожарной лестницы вытащили из реки собаку, которая провалилась…
Два детских сада в Москве в настоящий момент проверяют из-за анонимных сообщений о "минировании". Соответствующую информацию предоставил во вторник, 21 января, источник…
С 1 января 2020 года перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) расширился. Пациенты смогут проходить обследование…
Жаркое из блогов
По инициативе России состоялось заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено обсуждению доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) от 1…
Шоу-бизнес
Известный блогер рассказала о преследователе. Больше года неизвестный мужчина следил за ней в социальных сетях, писал сообщения, и она не знала, что делать, ведь в России…
Главными счастливчиками последнего зимнего месяца среди знаков зодиака станут, согласно расчетам астролога Тамары Глобы, Тельцы, Водолеи и Скорпионы. Это следует…
Женщину убило током во время прогулки с собакой в Санкт-Петербурге. Согласно предварительной информации, петербурженка не заметила лежащий на земле оборванный…
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал распространённое в СМИ сообщение о новом опасном коронавирусе, который стал причиной смерти…
Количество людей, зараженных коронавирусом нового типа в Китае вновь увеличилось. Согласно последней информации осведомленных источников, к настоящему моменту данный…
Происшествия
Утром во вторник, 21 января, в СМИ появилась информация о возгорании в одной из московских поликлиник. Согласно последним данным, пожар был зафиксирован в филиале детской…
Общество
В Екатеринбурге в понедельник, 20 января, кондуктор высадила школьницу из троллейбуса на мороз. 15-летней девочке не хватило на билет одного рубля. В столице Урала…
Стало известно об инциденте, который произошел на Лужнецкой набережной в столичном такси. Отмечается, что водитель ударил гражданина Туниса за то, что тот отказался…
Специалисты рассказали, каким правилам нужно следовать, чтобы избежать инсульта головного мозга. Статистика свидетельствует, что данная болезнь в значительном количестве…
25 сел и поселков в Алтайском крае оказались отрезаны от мира из-за сильной метели. Согласно последней информации, все дороги, ведущие к населенным пунктам, завалены…
Известная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новостью о предстоящей свадьбе. Отмечается, что возлюбленный знаменитости…
Будет ли подавать певица Пелагея на алименты? Хоккеист Иван Телегин за один сезон зарабатывает 80 миллионов рублей, то есть в месяц более шести с половиной миллионов…
В Силезском воеводстве на юго-западе Польши была найдена воронка диаметром 12 м, в которой находились обломки американского бомбардировщика B-25 Mitchell. Они в годы…
В микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге подросток увидел пожар, разбудил своих соседей и помог им эвакуироваться. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе…