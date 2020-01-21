Ученые назвали новую неожиданную причину возникновения инфаркта

Ученые из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга недавно провели масштабное исследование и выявили новую неожиданную причину развития инфаркта.

Оказалось, что ультрамелкие частицы (100 нанометров), основным источником которых являются автомобильные выхлопы, способны вызвать инфаркт миокарда. Согласно последним данным, эти частицы, легко проникающие в кровь, в первые несколько часов воздействия на человеческий организм могут привести к серьезным проблемам с сердцем.

В исследовании, о котором дет речь, участвовали почти шесть тысяч человек, которые перенесли инфаркт с 2005-го по 2015 год.

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