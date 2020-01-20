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20 января 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Сейм Литвы узаконил альтернативную медицину, приняв закон о дополнительном и альтернативном здравоохранении.

Данный законопроект выдвинуло министерство здравоохранения Литвы. Но удалось его утвердить только со второго голосования. Закон вступит в силу только с 2021 года. Его должен подписать еще президент.

Комментарии пресс-службы здравоохранения Литвы: «Альтернативная медицина не регламентируется совсем. Это дает возможность для процветания шарлатанов, мошенников. А люди, которые понесли ущерб, не могут требовать компенсации. Критики закона утверждают, что парламент узаконивает не основную на науке практику. Новый закон, определяет практики, не входящие в понятие классической медицины, к ним будут выдвигаться требование безопасности и качества. Среди альтернативных услуг есть дельфинотерапия, акупунктура, герудотерапия, канитерапия (терапия с собаками). Все виды деятельности станут лицензируемыми. Лица, которые будут предоставлять такие услуги, должны иметь образование».

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