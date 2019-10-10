Латвийская медицина: как городские власти «сливают» больницы

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10 октября 2019, 15:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

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Ситуация со здравоохранением в Латвии оставляет желать лучшего: медики повально уезжают в другие страны за лучшей долей, пациенты ждут своей очереди на операции долгие, долгие месяцы, а скорая медицинская помощь увеличила тариф на свои услуги. Более того, есть у государства план, как «ликвидировать» районные больницы. Ситуация болезненная, сложная, нервная.

Если в провинции ситуация с финансированием и персоналом в больницах довольно сложная, то в столичных медицинских учреждениях пациенты имеют возможность получить услуги. Но и тут все зависит от ….желания городских властей.

Несколько лет назад, градоначальник Риги г-н Ушаков «положил» глаз на 1 рижскую больницу. Разве может кто-то отказать главе города? Постепенно в 1 рижской больнице «появились» свои люди, которые заняли «важные посты», некоторых отличных врачей из других клиник переманили в «первую». Мэр Ушаков больше не мэр, но «первая» рижская больница находится во «владении» Рижской думы.









Все ли так замечательно в больнице, которая пользуется благосклонностью Рижской думы? Пару латвийских газет, которые, видимо, еще не вышли из-под «власти» партии «Согласие» расписывают о «благоденствии и рае» в Рижской 1-й городской больнице. Мне лично все это непонятно. Всего несколько месяцев назад разгорелся грандиозный скандал с такой «любимой» больницей Рижской думы: был задержан по делу о злонамеренном использовании служебного положения и подделки документов член правления данного медучреждения Геннадий Севастьянов. Правда был отпущен на свободу, но дело продолжается. И это называется все «благополучно»?

Я из семьи потомственных медиков и узнать некую информацию, что и как происходит в латвийской медицине, поверьте, не составит особого труда. Я и узнала.

Неофициальный, но достоверный источник: «Севастьянов просто «попал». Он прекрасный врач, но далеко не очень опытный политик или бизнесмен. Нашли стрелочника, извини. А то, что не все в этой больнице гладко – факт. Да, купили оборудование. Не очень сложно догадаться, что руку ко всем закупкам приложила Рижская дума. И что? Кто выплачивать за все такое великолепие будет? Конечно, пациенты. Цены достаточно высоки на некоторые услуги. Да и «дотации» г-н Ушаков обещал некоторым отделениям больнице. До сих пор ждем!»









Дорогая, любимая больница Рижской Думы погрязла в разборках, криминальных делах, видимо, не очень опытных руководителях…Как же Рижская дума решить вопрос о благополучии своей дорогой, любимой 1-й больнице? Есть варианты! «Слить» другую больницу. Например, объединить 1-ю рижскую больницу, имеющую финансовые проблемы, со 2-й рижской больницей, которая не имеет долгов, не участвует в разборках, а ею руководит опытный врач. Не просто руководит, а руководит 42 года! И руководит, и оперирует! Кстати, за последние сто лет ни один главный врач не продержался столь долго на таком посту.

В чьем ведении находится 2-я Рижская больница?

В ведении Рижской думы. А точнее, «рулит» обеими больницами второй вице-мэр Анна Владова из славной партии «Согласие».

Комментарии взять на злободневную медицинскую тему у г-жи Владовой, разумеется, не особо реально. Почему? Второй вице-мэр только «исполнитель». Кто же «хозяин» этой идеи? И зачем «сливать» благополучную больницу в нашем дальнейшем расследовании.

Продолжение следует…