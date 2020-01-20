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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач рассказал, действительно ли мёд так полезен

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Врач рассказал, действительно ли мёд так полезен
Фото: pixabay.com

Врач Виктор Конышев опроверг популярное убеждение о том, что мёд обладает практически чудодейственными способами. Доктор медицинских наук отметил, что это сильно преувеличено.

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При этом Конышев признал, что у мёда есть легкое жаропонижающее свойство, а также он способен облегчить кашель. Однако при этом мёд содержит много фруктозы и глюкозы, которые могут спровоцировать скачок сахара в крови.

«Особенно ценится липовый мед. Однако в европейской части России нет больших массивов липы, и липовый мед нередко оказывается полифлорным — собранным с разных растений. Так что большинство приписываемых меду лечебных эффектов — из области мифологии», - объяснил врач.

АБ

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