Врач рассказал, действительно ли мёд так полезен

Врач Виктор Конышев опроверг популярное убеждение о том, что мёд обладает практически чудодейственными способами. Доктор медицинских наук отметил, что это сильно преувеличено.
При этом Конышев признал, что у мёда есть легкое жаропонижающее свойство, а также он способен облегчить кашель. Однако при этом мёд содержит много фруктозы и глюкозы, которые могут спровоцировать скачок сахара в крови.
«Особенно ценится липовый мед. Однако в европейской части России нет больших массивов липы, и липовый мед нередко оказывается полифлорным — собранным с разных растений. Так что большинство приписываемых меду лечебных эффектов — из области мифологии», - объяснил врач.