Врач рассказал, действительно ли мёд так полезен

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20 января 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Фото: pixabay.com

Врач Виктор Конышев опроверг популярное убеждение о том, что мёд обладает практически чудодейственными способами. Доктор медицинских наук отметил, что это сильно преувеличено.

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При этом Конышев признал, что у мёда есть легкое жаропонижающее свойство, а также он способен облегчить кашель. Однако при этом мёд содержит много фруктозы и глюкозы, которые могут спровоцировать скачок сахара в крови.

«Особенно ценится липовый мед. Однако в европейской части России нет больших массивов липы, и липовый мед нередко оказывается полифлорным — собранным с разных растений. Так что большинство приписываемых меду лечебных эффектов — из области мифологии», - объяснил врач.