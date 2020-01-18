«Не терпите до последнего!», - Екатерина Рождественская описала симптомы вирусной пневмонии

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18 января 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Известная журналистка, фотохудожник, модельер и переводчик Екатерина Рождественская описала симптомы вирусной пневмонии. Рождественская не понаслышке узнала, что такое «вирусная пневмония».

Екатерина Рождественская попала в больницу

62-летняя женщина лежит в больнице под капельницей. О болезни Кати Рождественской стало известно лично от нее, из соцсети.

Заболевание развилось стремительно. Несколько дней назад у Екатерины поднялась высокая температура, начался кашель.

Рождественская попросила поддержать ее молитвой и предупредила пользователей сети: «Если вдруг закашлялись, бегите к врачу и чем скорее, тем лучше».

Сегодня Катя написала новый пост об «озверевшем гриппе» и осложнениях и дала советы со ссылкой на врача, что делать, если вы заболели.

«Значит, так. Пришел грипп. Причем озверевший. Практически на моих глазах у здорового, крепкого мужчины за несколько часов от начала гриппа развилась пневмония. Медики поймут - пневмония эта была вирусная. А это означает, что грипп в этом году злющий», - пишет журналистка.

Рождественская напомнила о необходимост делать прививки. Но вакцинироваться надо было еще осенью.

«Тем, кто не успел - пара рекомендаций от простого врача», - делится Екатерина, уже попавшая в больницу.

Во- первых, если заболели, не идите на работу. « Это очень небезопасно для вас и может закончиться смертью для кого-то, кого вы заразите в транспорте или на работе», - отметила Рождественская и подчеркнула: «Особенно опасен такой грипп беременным женщинам».



Во-вторых, пейте много воды. В-третьих, контролируйте температуру тела. Поднялась высокая – снижайте с помощью парацетамола или ибупрофена (ни в коем случае не с помощью аспирина!)

«Помните - для гриппа не характерен кашель. Покашливание просто за счет немного раздраженного горла - да, но не кашель. Если вы закашляли - есть вероятность, что инфекция начинает добираться до легких.

Что очень характерно для вирусной пневмонии - быстрое нарастание страшной слабости и одышки. Просто на глазах», - делится Рождественская.

Если начался кашель – срочно обращайтесь к врачу и в больницу, даже если вы не любите спать в больничных палатах.

Там вам начнут интенсивную терапию противовирусным препаратом и, чаще всего, двумя антибактериальными препаратами.

«Ни в коем случае не терпите до последнего! Иначе можно действительно дотерпеться до фатального исхода!» - призвала мама троих сыновей Екатерина Рождественская.

По совету Катерины, не надо искать рецепты «народной медицины» типа: пить водку с перцем, горчичники, обжигающий чай с малиной, молоко с маслом, иммуностимуляторы, луковый сок в нос попариться в бане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Рождественская (@katyarozhdest)17 Янв 2020 в 2:25 PST