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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Ученые рассказали, какое пристрастие приводит к перееданию

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Здоровье

Ученые рассказали, какое пристрастие приводит к перееданию
сэндвич, pixabay.com

Ученые из Университета Вирджинии провели масштабное исследование и рассказали, какая привычка приводит к дополнительным перекусам и перееданию. Это в свою очередь становится причиной набора лишнего веса.

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Эксперты провели эксперимент на лабораторных мышах, которых разделили на две группы. Членов одной из них кормили обыкновенной пищей, а других – только высококалорийной. Доступ к кормушкам для всех грызунов являлся неограниченным.

Выяснилось, что мыши, которых в основные приемы пищи кормили более жирной пищей, значительно чаще возвращались к кормушке за дополнительными перекусами. Впоследствии у них сбился режим питания. Ученые уточняют, что в случае с людьми эта причинно-следственная связь работает аналогичным образом. Такой образ жизни способен привести к развитию ожирения и сахарного диабета.

ЕТ

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