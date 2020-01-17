Три главных симптома развития раковой опухоли в организме озвучил немецкий медик

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17 января 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Йоханнес Брунс, специалист в области онкологии из Германии, обозначил три основных признака развития злокачественной опухоли в человеческом организме. Слова немецкого врача приведены в заметке, опубликованной в отечественном интернет-сегменте.

Как информирует ресурс MedikForum.ru, Брунс назвал следующие симптомы:

1. рост родинки, уплотнение;

2. все формы атипичных кровотечений;

3. резкие изменения в жизнедеятельности организма.

При наличии данных признаков необходимо, не откладывая, записаться на прием к доктору.

Ранее в пятницу сообщалось, что медики перечислили одиннадцать симптомов начала инсульта головного мозга.