Три главных симптома развития раковой опухоли в организме озвучил немецкий медик

Йоханнес Брунс, специалист в области онкологии из Германии, обозначил три основных признака развития злокачественной опухоли в человеческом организме. Слова немецкого врача приведены в заметке, опубликованной в отечественном интернет-сегменте.
Как информирует ресурс MedikForum.ru, Брунс назвал следующие симптомы:
1. рост родинки, уплотнение;
2. все формы атипичных кровотечений;
3. резкие изменения в жизнедеятельности организма.
При наличии данных признаков необходимо, не откладывая, записаться на прием к доктору.
Ранее в пятницу сообщалось, что медики перечислили одиннадцать симптомов начала инсульта головного мозга.