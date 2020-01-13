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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Онколог перечислила симптомы развития рака поджелудочной железы

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Focus.de

Онколог перечислила симптомы развития рака поджелудочной железы
боль в животе, pixabay.com
Глава онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена Хана Алгюль назвала главные признаки развития рака поджелудочной железы. Это заболевание трудно поддается лечению.
 
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Медик сообщила, что во многих случаях выявление рака поджелудочной железы происходит на поздней стадии, так как у больных нет каких-либо ярких симптомов. Нередко люди путают первые признаки данного типа онкологии со спинными или желудочными болями.
 
Часто больные считают, что у них возникли проблемы с межпозвонковым диском. Ярким признаком развития рака поджелудочной железы также является пожелтение кожи и глазных яблок.
 
Факторами риска возникновения этой болезни, в частности, являются лишний вес, употребление спиртного, курение и отсутствие физических нагрузок.
ЕТ

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