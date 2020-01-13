Онколог перечислила симптомы развития рака поджелудочной железы

Глава онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена Хана Алгюль назвала главные признаки развития рака поджелудочной железы. Это заболевание трудно поддается лечению.

Медик сообщила, что во многих случаях выявление рака поджелудочной железы происходит на поздней стадии, так как у больных нет каких-либо ярких симптомов. Нередко люди путают первые признаки данного типа онкологии со спинными или желудочными болями.

Часто больные считают, что у них возникли проблемы с межпозвонковым диском. Ярким признаком развития рака поджелудочной железы также является пожелтение кожи и глазных яблок.

Факторами риска возникновения этой болезни, в частности, являются лишний вес, употребление спиртного, курение и отсутствие физических нагрузок.