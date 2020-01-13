Диетолог подсказала, как восстановить печень

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13 января 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Е1

Фото: pixabay.com

Диетолог Ирина Торопыгина рассказала о трех простых продуктах, которые помогают восстановить печень после праздничных застолий. Специалист посоветовала включить в рацион тыкву, способную ослабить последствия окислительного стресса.

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Полезны и тыквенные семечки, которые помогают выводить из организма желчь. В дополнение к тыкве разнообразить своё меню можно курагой. Из-за наличия в составе магния, калия и клетчатки, она оказывает благотворное влияние не только на печень, но и на сердечно-сосудистую систему.

Также не стоит пренебрегать оливковым маслом, которое заботится о печени благодаря омега-3 и жирным кислотам.