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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетолог подсказала, как восстановить печень

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Е1

Диетолог подсказала, как восстановить печень
Фото: pixabay.com

Диетолог Ирина Торопыгина рассказала о трех простых продуктах, которые помогают восстановить печень после праздничных застолий. Специалист посоветовала включить в рацион тыкву, способную ослабить последствия окислительного стресса.

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Полезны и тыквенные семечки, которые помогают выводить из организма желчь. В дополнение к тыкве разнообразить своё меню можно курагой. Из-за наличия в составе магния, калия и клетчатки, она оказывает благотворное влияние не только на печень, но и на сердечно-сосудистую систему.

Также не стоит пренебрегать оливковым маслом, которое заботится о печени благодаря омега-3 и жирным кислотам.

АБ

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