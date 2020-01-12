Посленовогодняя перезагрузка

//Здоровье 13+

12 января 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели», Анастасия ГОРЮНОВА ]

Ну что же, вот и прошли новогодние праздники. Это может значить только одно! Пора перезагружаться.Нужно начать включаться в обычный образ жизни,откладывать салаты «Оливье» и чистить свой организм!

Самое сложное - это начать, но поверьте, после первой недели полезных привычек, вы включитесь в режим и вам будет намного легче!

1. Разгрузочный день

На деле это не так страшно, как звучит. Нет, вам не придётся голодать. Сейчас существуют «волшебные баночки», которые очистят ваш организм. Достаточно популярно стали детокс-программы, в них включены полезные соки, которые могут доставить вам домой или в офис. Вы употребляете их в течение всего дня, а на следующий день ваш организм уже перестроился на «правильный лад».

2. Исключаем вредные продукты

За новогодние праздники ваш организм устал от бесконечных салатов с майонезом, сладостей и других вредных продуктов. Пора переходить на правильное питание.

3. Составьте рацион

Обдумайте ваше питание на неделю, вплоть до перекусов. Начинайте день с каши. С какой именно? Тут уже дело вкуса. Если вы как и я не любите готовить и заморачиваться по утрам, то вам подойдёт моя любимая «ленивая» овсянка. Рецепт очень прост: с вечера заливаем овсянку водой, в пропорции 1:1 и ставим в холодильник на всю ночь. Утром добавляем в неё банан, орешки, кусочки шоколада - вот у нас получился быстрый и полезный завтрак. На обед отдайте предпочтение салатам, а на ужин рыбе с гарниром. В качестве перекуса берите фрукты или злаковые батончики, но с батончиками нужно быть осторожнее и обязательно смотреть на их состав.

4. Займитесь спортом

Купить абонемент в зал или запишитесь на танцы, йогу. Я обожаю кардионагрузки, беговая дорожка - абсолютно мое! Но после праздников, когда я ещё не настолько подвижна и мне очень сложно начинать, я занимаюсь йогой и растяжкой. Это помогает плавно перейти к физическим нагрузкам.

Если возможности нет, то начните проводить выходные активно: сходите на каток, покатайтесь на ватрушках, побегайте в парке.

Эти простые советы помогут вам включиться в обычный ритм жизни за короткие сроки. Порой так необходимо вспомнить о своём здоровье, полюбить себя и вкладывать только самое лучшее! Всем желаю продуктивной недели, свершений и правильного питания!