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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Врач-сомнолог объяснил, как просыпаться отдохнувшим и бодрым

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Врач-сомнолог объяснил, как просыпаться отдохнувшим и бодрым
Фото: pixabay.com

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, как нужно просыпаться, чтобы после пробуждения чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. Специалист посоветовал ориентироваться на фазы сна.

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Полуэктов объяснил, что за один цикл человек проходит фазу поверхностного сна, затем глубокого, а потом снова поверхностного. Средняя продолжительность одного такого цикла составляет 80-95 минут. Врач посоветовал на протяжении недели ложиться в одно и то же время, а при пробуждении отмечать своё состояние.

«В те дни, когда просыпались легко и чувствовали себя хорошо, – вы проснулись в фазу поверхностного сна. Оценив, сколько всего времени в такую ночь вы проспали, можно рассчитать продолжительность вашего личного цикла», - сказал сомнолог.

АБ

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