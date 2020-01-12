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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетолог рассказала, какие продукты помогают похудеть

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: E1.ru

Диетолог рассказала, какие продукты помогают похудеть
весы, pixabay.com
Врач-диетолог Ирина Торопыгина перечислила продукты, которые способны существенно помочь в избавлении от лишних килограммов. Оказалось, что их можно найти почти в каждом районном магазине.
 
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Торопыгина порекомендовала включить в свой рацион ананасы, которые содержат фермент бромелайн, улучшающий пищеварение и уменьшающие образование жировой ткани. Обратить внимание также следует на грейпфрут, который позволяет нормализовать уровень инсулина в крови и укрепить иммунную систему.
 
Некоторые пряности также помогают бороться с лишним весом, в частности, имбирь стимулирует пищеварительные железы и заставляет их вырабатывать ферменты, улучшающие процесс расщепления пищи. Корица в свою очередь стабилизирует уровень сахара в крови и позволяет быстро получить ощущение сытости.
ЕТ

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