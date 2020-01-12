Диетолог рассказала, какие продукты помогают похудеть

Врач-диетолог Ирина Торопыгина перечислила продукты, которые способны существенно помочь в избавлении от лишних килограммов. Оказалось, что их можно найти почти в каждом районном магазине.

Торопыгина порекомендовала включить в свой рацион ананасы, которые содержат фермент бромелайн, улучшающий пищеварение и уменьшающие образование жировой ткани. Обратить внимание также следует на грейпфрут, который позволяет нормализовать уровень инсулина в крови и укрепить иммунную систему.

Некоторые пряности также помогают бороться с лишним весом, в частности, имбирь стимулирует пищеварительные железы и заставляет их вырабатывать ферменты, улучшающие процесс расщепления пищи. Корица в свою очередь стабилизирует уровень сахара в крови и позволяет быстро получить ощущение сытости.