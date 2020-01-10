Пять ранних сигналов организма о раковой опухоли перечислили врачи-онкологи

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10 января 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области онкологии обозначили ранние симптомы, свидетельствующие о появлении в организме злокачественного новообразования. Данной теме посвящена публикация, размещенная в отечественной блогосфере.

Список признаков болезни, приведенный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. повышенную температуру тела без простуды;

2. общую слабость и апатию;

3. резкое снижение веса без изменений в режиме питания и увеличения физических нагрузок;

4. изменение цвета кожных покровов;

5. воспаление лимфоузлов.

Ранее в пятницу сообщалось, что в сети назвали признаки, которые могут сигнализировать об инсульте головного мозга.