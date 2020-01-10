Пять ранних сигналов организма о раковой опухоли перечислили врачи-онкологи

Специалисты в области онкологии обозначили ранние симптомы, свидетельствующие о появлении в организме злокачественного новообразования. Данной теме посвящена публикация, размещенная в отечественной блогосфере.
Список признаков болезни, приведенный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:
1. повышенную температуру тела без простуды;
2. общую слабость и апатию;
3. резкое снижение веса без изменений в режиме питания и увеличения физических нагрузок;
4. изменение цвета кожных покровов;
5. воспаление лимфоузлов.
Ранее в пятницу сообщалось, что в сети назвали признаки, которые могут сигнализировать об инсульте головного мозга.