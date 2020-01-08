Кардиологи назвали три сигнала организма о надвигающемся инфаркте миокарда

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8 января 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Обозначены три сигнала человеческого организма о приближении инфаркта миокарда. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад кардиологи.

В списке признаков смертельно опасной болезни, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. приступы стенокардии, которые могут сопровождаться сильным потоотделением, болевыми ощущениями или жжением в области груди;

2. паника на фоне чувства стесненности в груди;

3. лихорадка, при которой наблюдаются резкие изменения температуры тела.

Ранее в среду сообщалось, что медики подсказали способы борьбы с гипертонией без приема лекарственных препаратов.