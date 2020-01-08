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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Кардиологи назвали три сигнала организма о надвигающемся инфаркте миокарда

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Кардиологи назвали три сигнала организма о надвигающемся инфаркте миокарда
Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Обозначены три сигнала человеческого организма о приближении инфаркта миокарда. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад кардиологи.

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1. приступы стенокардии, которые могут сопровождаться сильным потоотделением, болевыми ощущениями или жжением в области груди;

2. паника на фоне чувства стесненности в груди;

3. лихорадка, при которой наблюдаются резкие изменения температуры тела.

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