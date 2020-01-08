Кардиологи назвали три сигнала организма о надвигающемся инфаркте миокарда

Обозначены три сигнала человеческого организма о приближении инфаркта миокарда. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад кардиологи.
В списке признаков смертельно опасной болезни, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. приступы стенокардии, которые могут сопровождаться сильным потоотделением, болевыми ощущениями или жжением в области груди;
2. паника на фоне чувства стесненности в груди;
3. лихорадка, при которой наблюдаются резкие изменения температуры тела.
Ранее в среду сообщалось, что медики подсказали способы борьбы с гипертонией без приема лекарственных препаратов.