Четыре признака отсутствия онкологии у человека назвали медицинские специалисты

Отечественные специалисты в сфере медицины назвали симптомы, которые свидетельствуют об отсутствии онкологического заболевания у человека. Данной теме посвящена заметка, размещенная на страницах СМИ.
Как пишет «МК в Волгограде.ру», не нужно паниковать, если наблюдаются:
1. фиксируемые на протяжении нескольких лет боли в области головы и спины – за это время рак привел бы к летальному исходу;
2. неожиданное повышение температуры тела – онконедуг проявляет себя постепенно, а не резко;
3. болезненное уплотнение – злокачественные новообразования не вызывают неприятных ощущений при пальпации;
4. запоры – если они не сменяются диареей с кровью.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что врачи рассказали о простых способах профилактики инфаркта и инсульта.