Четыре признака отсутствия онкологии у человека назвали медицинские специалисты

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8 января 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «МК в Волгограде.ру»

Медики, uwe umstätter / globallookpress.com

Отечественные специалисты в сфере медицины назвали симптомы, которые свидетельствуют об отсутствии онкологического заболевания у человека. Данной теме посвящена заметка, размещенная на страницах СМИ.

Как пишет «МК в Волгограде.ру», не нужно паниковать, если наблюдаются:

1. фиксируемые на протяжении нескольких лет боли в области головы и спины – за это время рак привел бы к летальному исходу;

2. неожиданное повышение температуры тела – онконедуг проявляет себя постепенно, а не резко;

3. болезненное уплотнение – злокачественные новообразования не вызывают неприятных ощущений при пальпации;

4. запоры – если они не сменяются диареей с кровью.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что врачи рассказали о простых способах профилактики инфаркта и инсульта.