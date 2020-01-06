Стало известно, какая ошибка при заваривании чая превращает этот напиток в яд

Эксперты немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) рассказали, как употребление неправильно заваренного чая может превратить напиток в яд и довести человека до серьезных проблем со здоровьем.

Специалисты призывают всегда обращать внимание на важную пометку на упаковке. Речь идет о необходимости заваривать чай исключительно кипящей водой.

Ученые подчеркивают, что это натуральный продукт, в котором могут развиваться бактерии, дрожжи или даже плесень. Кипяток убивает микробы и делает напиток безопасным. Травяные и фруктовые чаи следует оставлять минимум на пять минут после того, как он был залит кипящей водй. Пить чай, заваренный пару часов назад и остывший вместе с листьями или травой, также не рекомендуется.