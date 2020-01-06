Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Стало известно, какая ошибка при заваривании чая превращает этот напиток в яд

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Focus.de

Стало известно, какая ошибка при заваривании чая превращает этот напиток в яд
чай, pixabay.com

Эксперты немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) рассказали, как употребление неправильно заваренного чая может превратить напиток в яд и довести человека до серьезных проблем со здоровьем.

Специалисты призывают всегда обращать внимание на важную пометку на упаковке. Речь идет о необходимости заваривать чай исключительно кипящей водой.

Ученые подчеркивают, что это натуральный продукт, в котором могут развиваться бактерии, дрожжи или даже плесень. Кипяток убивает микробы и делает напиток безопасным. Травяные и фруктовые чаи следует оставлять минимум на пять минут после того, как он был залит кипящей водй. Пить чай, заваренный пару часов назад и остывший вместе с листьями или травой, также не рекомендуется.

ЕТ

//картина дня

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно отвечать «за базар» не придется…

Россия – это не родина слонов. Россия – это родина обещаний, которые никто никогда и не стремится выполнить. Все равно…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира. Он считает, что это серьезное достижение.

//новости ан

//новости ан

В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, умеющие анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом рассказали эксперты ВНИИ…

//новости ан

//новости ан

В воскресенье, 5 января, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая более известна как "Золотой глобус". Названы…

Депутат Госдумы Оксана Пушкина категорически против изменения брачного возраста. Она привела несколько доводов, почему не поддерживает идею изменения возраста…