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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Госдуме посоветовали россиянам не переедать в праздники

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Госдуме посоветовали россиянам не переедать в праздники
застолье, pixabay.com
Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич порекомендовал гражданам России воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного в новогодние праздники.
 
Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае не следует пить алкоголь на голодный желудок – это увеличивает вероятность интоксикации. Менделевич также посоветовал не садиться на жесткую диету сразу после праздников – лучше плавно исключать из рациона вредные продукты.
 
Специалист рекомендует во время застолий отдавать предпочтение овощам и фруктам, легким салатам и не слишком соленым блюдам. При первом же чувстве насыщения следует выйти из-за стола. Между приемами пищи желательно кататься на коньках или лыжах, плавать в бассейне и заниматься другими подвижными видами спорта.
ЕТ

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