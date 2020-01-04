//Здоровье 13+
В Госдуме посоветовали россиянам не переедать в праздники
4 января 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Здоровье 13+
4 января 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Всеобщую мобилизацию объявил командующий Ливийской национальной армией. Такой стала реакция на решение турецкого парламента разрешить Эрдогану отправить войска в Ливию.
Общество
В эксклюзивном интервью корреспонденту «Аргументов недели» Юрию Мильчинскому депутат ГД, заместитель председателя Комитета по международным делам Наталья Поклонская рассказала о тех, кто в реальности совершал преступления во время «майдана»…
В эксклюзивном интервью корреспонденту «Аргументов недели» Юрию Мильчинскому депутат ГД, заместитель председателя…
О том, как экс-министр обороны Анатолий Сердюков вышел из тени…
Похоже, антироссийская риторика Варшавы и особенно уравнивание…
Телевизор он точно смотрит. Бывает, что знакомится и с новинками кино…
В уходящем году в отечественной авиации свершилось достаточно много…
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
Уходящий год – четырежды (!) юбилейный для Крыма. Началу присоединения…
Украинский журналист назвал Киев «второсортной версией Москвы». По его словам, столица Украины имеет те же «болячки», что и в Москве, но доведенные…
Общество
В новогоднюю ночь в Казани сгорела квартира из-за попавшей в окно петарды. Жилье изнутри выгорело. Обои и потолки почернели от копоти. Только в Москве…
Исследователи перечислили несколько пищевых добавок, при употреблении которых начинается неконтролируемый набор веса. К таким ингредиентам отнесли…
СМИ сообщают, что всемирно известный британский певец Род Стюарт устроил дебош во время детского праздника на курорте Палм-Бич во Флориде…
Российский политолог Алексей Мухин сравнил действия властей Соединенных Штатов с руководством СССР за несколько лет до развала Советского союза. «Это надо использовать»…
Стало известно, какую сумму ежегодного взноса России нужно будет заплатить в бюджет Всемирного антидопингового агентства в 2020 году. Отмечается, что взнос увеличивается…
Главное управление МЧС по Москве распространило днем в субботу, 4 января, экстренное предупреждение об ухудшении погоды в городе в ближайшие часы. Это случится из-за…
Возглавляемая Соединенными Штатами Америки коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в РФ, снижает интенсивность своих…
Шоу-бизнес
61-летний певец Александр Малинин стал очень похож на свою жену. Фото с их совместного отдыха очень удивило подписчиков. Они считают, что излишняя женственность…
Ирландец Конор Макгрегор заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов боится вновь встретиться с ним на ринге. Прошлый поединок Макгрегора и Нурмагомедова прошел осенью…
Путин обеспокоился доходами населения. Он считает, что они застыли на одном уровне и не растут, а поскольку инфляцию все же российская власть признает, то и выходит…
Несчастная любовь, недостаток ума и отсутствие моральных правил до добра не доводят. Еще осенью от инзестной фигуристки Аделины Сотниковой ушёл парень, но девушка…
Сразу три дома сгорели в результате поджога. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела. Под суд отправят 21-летнего местного жителя. Ранее он был судим.
Старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи. На днях в сети появился новый официальный портрет наследников…
В Волосовском районе Ленобласти в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали женщина и ребенок. Согласно последней информации, травмированные граждане были…
Автобус, который вынесло на тротуар в Смоленске, насмерть сбил пешехода. Соответствующую информацию предоставил в субботу, 4 января, руководитель пресс-службы УМВД…
Общество
В столице будет перекрыто движение из-за рождественских служб. Частично по центральным улицам будет возможно проехать только на общественном транспорте, а после восьми…
Происшествия
Полицейские в городе Балаково Саратовской области разыскивают двух 15-летних девушек, сбежавших из детдома. Отмечается, что они самовольно покинули его днем в четверг…
Во второй половине дня в субботу, 4 января, в Подмосковье ожидаются снег, усиление ветра и гололедица. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили…
Автор сериала, в котором в первой же серии были казнены пресс-секретарь Президента России и глава Роснефти, задержан. Это произошло спустя пять дней после появления…
Иосиф Пригожин рассказал, почему отечественные телеканалы по сей день сохраняют форматы новогодних «голубых огоньков». Также продюсер ответил всем, кто недоволен…
Шоу-бизнес
Прекрасная половина российского бомонда повально увлечена спортсменами, чего уж говорить о провинциальных девчонках. И Федор Смолов всегда был лакомым кусочком для дам…
Глава комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета госуправления МГУ Вячеслав Никонов раскрыл секреты успешной подготовки к сессии. Некоторыми из них…
В СМИ сегодня появилась информация о том, что Зимбабве грозит беспрецедентный голод. Продолжающаяся в стране засуха к настоящему моменту привела к серьезным потерям…
Анастасия Волочкова резко ответила подписчице, которая задалась вопросом, не устала ли "старушка Волочкова" поднимать ноги. Балерина посоветовала всем критикующим…
Сайт призывной службы (Selective Service System) "рухнул" в США. Согласно последней информации, причиной случившегося стали спекуляции в сети о возможности скорого начала…
Диетолог рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание после окончания праздничных застолий. По мнению специалиста, лучше как можно быстрее восстановить режим…
Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич порекомендовал гражданам России воздержаться от переедания и чрезмерного употребления…
Степан КИСКИН приравнял сексуальную ориентацию к наркотической зависимости. И то и другое, по его мнению, родственного происхождения.
Эксперты рассказали, как правильно мыться в зимнее время. Оказалось, что существует ряд базовых правил, которые следует соблюдать, чтобы кожа оставалась здоровой и мягкой…
Знаменитая американская актриса, звезда фильмов "Маска" и "Ангелы Чарли" Камерон Диас сообщила своим подписчикам в соцсети радостную новость. Совсем недавно 47-летняя…
Общество
У мальчика в Уссурийске разболелся зуб и мать трехлетнего ребенка в городскую поликлинику за экстренной помощью. Но врач не стал принимать пациентов, а потом и вовсе…
Сотрудники агентства Bloomberg утром в субботу, 4 января, раскрыли обстоятельства приказа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об убийстве иранского…
Количество жертв наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты увеличилось. Согласно последним данным, стихия унесла жизни по меньшей мере 53 человек, еще…
Журналисты сообщают, что самолет, следовавший из Тюмени в Санкт-Петербург утром в субботу, 4 января, совершил экстренную посадку в Перми. Воздушное судно опаздывает…
На Ставрополье в ночь на субботу, 4 января, произошел пожар в частном доме. Согласно последним данным ГУ МЧС по региону, в результате возгорания погибли четыре человека…
Сегодня стало известно, что транзит российского газа через Украину в первый день года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря. Об этом заявили…
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп действовал в соответствии со своими полномочиями, нанеся удар…
Американский журналист Питер Берген рассказал о реакции президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пропущенный в 2017 году звонок от лидера Российской…
Известный российский журналист и телеведущий Андрей Караулов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором порассуждал о проблеме мусора…
Президент Украины создал страничку в приложении tik-tok. Первые ролики носят юмористический характер. Но есть одно «но». Подобные видео глава государства не публикует…
Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Рады Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса…
Российский хоккеист Илья Ковальчук продолжит свою карьеру в клубе НХЛ "Монреаль". Об этом сообщается на сайте команды
Журналист, автоэксперт и архитектор автодромов в блоге радиостанции "Эхо Москвы" назвал главную проблему России. По мнению Михаила Горбачева, она заключается в отсутствии…
Происшествия
Четыре человека, в их числе двое детей, отравились угарным газом в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
Студия «Квартал 95» принесла президенту Украины почти 5 миллионов гривен дохода. Такие данные содержатся в декларации, которая опубликована в официальном реестре.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы - нация без ДНК, которая не может найти общего корня. Об этом он заявил…
Нападение автоматчиков на киевский рынок названо беспокойством. Такой заголовок вышел в новостном эфире телеканала «1+1». Он принадлежит Коломойскому.
Возлюбленная певца Тимати Анастасия Решетова показала лицо их общего ребенка Ратмира. Однако глаза мальчика на снимке модель скрыла смайликом в форме темных очков.
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода. Это позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, о чем сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил…
Президент Российской Федерации Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили гибель иранского…