В Госдуме посоветовали россиянам не переедать в праздники

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич порекомендовал гражданам России воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного в новогодние праздники.

Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае не следует пить алкоголь на голодный желудок – это увеличивает вероятность интоксикации. Менделевич также посоветовал не садиться на жесткую диету сразу после праздников – лучше плавно исключать из рациона вредные продукты.

Специалист рекомендует во время застолий отдавать предпочтение овощам и фруктам, легким салатам и не слишком соленым блюдам. При первом же чувстве насыщения следует выйти из-за стола. Между приемами пищи желательно кататься на коньках или лыжах, плавать в бассейне и заниматься другими подвижными видами спорта.