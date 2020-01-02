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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Врач: Витамины зимой следует употреблять абсолютно всем

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Врач: Витамины зимой следует употреблять абсолютно всем
Фотобанк АН

Для поддержания своего здоровья в зимний период эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев посоветовал принимать витаминно-минеральные комплексы. При этом врач отметил, что курс приема должен длиться не менее месяца.

Сергеев уверен: наилучшее воздействие на организм оказывает комплексный приём сразу всех необходимых человеку полезных веществ.

"Например, витамины группы В, которыми богаты мясо и мясные продукты, необходимы нам для регуляции белкового и энергетического обмена. Наш мозг лучше осуществляет свои функции в сочетании с магнием, марганцем, калием... с витамином А в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком", — рассказал RT эксперт.

Он отметил, что употребление витаминных комплексов современному человеку необходимо, ведь организм уже разучился вырабатывать необходимое ему количество витаминов самостоятельно и советует употреблять рационы питания, которые в два раза превышают наши физиологические возможности».

Также доктор медицинских наук говорит: ориентация на свежие импортные овощи, фрукты и плоды не всегда оправданна, так как производители не всегда выдерживают сроки их созревания и они доставляются к нам с минимальным количеством витаминов. Поэтому, необходимо их солить, квасить и мариновать, чтобы сохранять витамины и минералы.

ЕЧ

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