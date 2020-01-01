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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Эксперт назвал эффективное средство от алкогольной интоксикации

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Эксперт назвал эффективное средство от алкогольной интоксикации
фото: pixabay.com

Гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал, как справиться с алкогольной интоксикацией после новогодней ночи. Специалист посоветовал средство, которое поможет оставаться организму в хорошем состоянии на следующее утро.

"Могу посоветовать одно средство ‒ это тиосульфат натрия. Это средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Он убирает действие алкоголя на организм, вернее, поглощает алкоголь", - уточнил Лущик.

Эксперт настоятельно рекомендует запастись данным средством на период новогодних каникул. По его словам, врачи используют тиосульфат натрия для лечения алкоголизма, но в умеренных дозах он помогает уменьшить воздействие спиртного.

При этом Лущик отметил, что препарат имеет ряд побочных эффектов и сочетается не со всеми лекарствами.

"Надо стараться не перебарщивать с алкоголем. Если уж что-то пошло не так, то надо больше пить воды", - заключил он.

БА

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