Сколько хранить салаты, чтобы избежать отравления?

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30 декабря 2019, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о возможном отравлении новогодними салатами. Сотрудники ведомства рассказали, как и сколько нужно хранить праздничные блюда.

Эксперты подчеркнули, что салат представляет собой благоприятную среду для развития бактерий. Также размножение патогенных микроорганизмов ускоряется, если блюдо заправлено майонезом.

Специалисты предупредили, что салаты из сырых продуктов можно хранить 18 часов, а после заправки – не больше12. Те же правила относятся к салатам из мяса, копченостей, птицы и вареных овощей. Блюда с вареными яйцами, морепродуктами и консервированными овощами хранятся 12 часов без заправки и 6 часов в готовом виде. Дольше всего можно хранить маринованные и квашенные салаты – до 36 часов.