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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ученые рассказали, какие продукты помогают курильщикам снизить число мутаций

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Актуальные новости

Ученые рассказали, какие продукты помогают курильщикам снизить число мутаций
Фото: pixabay.com

Ученые из американского Университета Тафтса назвали продукты, которые помогают улучшить здоровье курильщиков. Исследователи выяснили, что таким образом в организме курящих людей уменьшается число мутаций, вызванных пагубной привычкой.

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Известно, что в организме курящего человека насчитывается до 150 генетических мутаций. В проведенных исследованиях поучаствовали две тысячи человек. Оказалось, что брокколи и цветная капуста помогают в защите органов дыхания от вреда табачных изделий. При этом специалисты отмечают. Что полностью восстановить организм при помощи продуктов не удастся – для этого нужно отказаться от курения совсем.

АБ

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