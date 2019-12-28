Ученые рассказали, какие продукты помогают курильщикам снизить число мутаций

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28 декабря 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Актуальные новости

Фото: pixabay.com

Ученые из американского Университета Тафтса назвали продукты, которые помогают улучшить здоровье курильщиков. Исследователи выяснили, что таким образом в организме курящих людей уменьшается число мутаций, вызванных пагубной привычкой.

Известно, что в организме курящего человека насчитывается до 150 генетических мутаций. В проведенных исследованиях поучаствовали две тысячи человек. Оказалось, что брокколи и цветная капуста помогают в защите органов дыхания от вреда табачных изделий. При этом специалисты отмечают. Что полностью восстановить организм при помощи продуктов не удастся – для этого нужно отказаться от курения совсем.